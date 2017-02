newsrelease Posted by Posted by David Gray-Donald on February 7, 2017

copyedited fact checked editors' pick [?] Reviewed by Media Co-op editors.

Announcing new Board of Directors, and Dominion Podcast Episode #4 // Nouveau conseil d’administration, et la dernière émission du Dominion Podcast (#4)

by Media Co-op Board of Directors

Français ci-dessous

At The Media Co-op, we’re looking forward to another year of producing powerful grassroots media, and we’re writing to you with a couple of updates to get it started.

Solitary Confinement in Canada’s Prisons: Latest Episode of the Dominion Podcast

On this episode of the Dominion Podcast, we talked about the use of solitary confinement in Canadian prisons. Listen to and share the podcast here.

We heard from Debra Parkes (Chair of Feminist Legal Studies at the Allard School of Law) about the history of solitary confinement in Canada, Alex (Federal Prison Chaplain) about what currently goes on in Quebec prisons, and former inmate Bobby Lee Worm about her experience of being held in solitary confinement for over 3 years.

The Dominion Podcast is recorded at the studios of CKUT in occupied Tio'tiah:ke (Montreal), Kanien'keha:ka territory. You can subscribe using any podcast app or follow us on Soundcloud. We release a new episode at the end of each month.

Don’t miss the other episodes: Enbridge’s Line 9, Migrant Detention and Ring of Fire: Ontario’s Tar Sands. Like The Media Co-op on Facebook and follow us on Twitter to stay up to date!

New Board to Lead The Media Co-op

We are thrilled to announce that a new Board of Directors was elected at our October 2016 Annual General Assembly! The board will lead the organization forward through our next phase, which we will tell you more about soon. Meet the new Media Co-op Board:

Billie Pierre

A member of the Nlaka’Pamux nation in the southern interior of “British Columbia,” Billie first got involved in writing and publishing in 1996 when she co-founded Redwire Magazine. Its purpose was empowering and giving a voice to Native youth. Billie brings a solid understanding of sovereignty and globalization, along with good connections to land defenders and organizers in North America, to The Media Co-op Board.

Brenna Owen

Brenna is a climate justice-radio-making guest and settler in Toronto. She got her start in community radio at CFRC 101.9fm in Kingston, Ontario. In January 2016, Brenna co-founded the Built Environment, a podcast exploring climate action and community resistance to violence in Canada.

David Gray-Donald

David first got into journalism from his involvement in the Quebec climate movement, when he posted content to The Media Co-op because no one else was writing in English about what was happening in francophone communities. David has been a Media Co-op editor since the spring. You can see his writings for The Media Co-op here. He has also written for Briarpatch Magazine, The Tyee, and VICE.

Jon Milton

Jon has been involved in various social struggles for a few years now, with a focus on climate justice and student movement organizing, including the campaign against Energy East and fracking in Quebec’s Gaspesie region. Jon has written for rabble.ca and The Media Co-op. He is currently the editor of the Opinions section at The Link, a student newspaper run out of Concordia University.

Nadia Kanji

Nadia has been a passionate participant and activist in independent media and social movements for several years. Following her time as an Assistant Editor at The Media Co-op, Nadia went on to become a producer and member of the editorial team at The Real News Network, and served as an editorial intern at The Nation Magazine.

Thank you for your continued support! We always love hearing from you. Send us an email at info@mediacoop.ca with your ideas, stories, and suggestions and we'll respond as soon as we can.



Français

À la Coop Média, on a hâte de se remettre à la production de média populaire et puissante en 2017. Voici quelques nouveautés pour lancer le tout.

L’isolement cellulaire dans les prisons canadiennes: écoutez et partagez la dernière émission du Dominion Podcast (émission en Anglais)



Dans cette émission du Dominion Podcast nous avons abordé le recours à l'isolement cellulaire dans les prisons canadiennes.

On a parlé de l'histoire de l'isolement cellulaire au Canada avec Debra Parkes (présidente des études féministes en droit à Allard School of Law), avec Alex (aumônier de prison fédérale) de ce qui se passe dans les prisons québécoises, et aussi avec l'ex-détenue Bobby Lee Worm de son vécu d’avoir été gardé en isolement cellulaire pendant plus de trois ans.

Le Dominion Podcast est enregistré aux studios de CKUT sur le territoire occupé de Tio'tiah:ke (Montreal), qui se trouve sur le territoire Kanien'keha:ka. Inscrivez-vous avec votre application podcast ou suivez-nous sur Soundcloud.

Nous sortons une nouvelle émission à la fin de chaque mois.

Ne manquez pas les autres émissions: Enbridge’s Line 9, Migrant Detention et Ring of Fire: Ontario’s Tar Sands. Aimez la Coop Média sur Facebook et suivez nous sur Twitter pour rester à l'affût!

Un nouveau conseil d’administration dirigera la Coop Média



On est ravies de vous annoncer qu’un nouveau CA a été élu à notre assemblée générale annuelle en octobre 2016 ! Le CA dirigera notre organisme dans une prochaine phase qu’on vous annoncera sous peu. On vous présente notre nouveau CA:

Billie Pierre

Membre de la nation Nlaka’Pamux à l’Intérieur-Sud de la «Colombie-Britannique», Billie a commencé à écrire et à publier en 1996 en tant que cofondatrice de Redwire Magazine. Le but de cette publication était de faire de l’empowerment auprès des jeunes autochtones et de leur donner une voix. Billie amène au CA de la Coop Média sa grande connaissance de la souveraineté et de la mondialisation ainsi que des liens solides avec des défenseurs du territoire et des militants en Amérique du Nord.

Brenna Owen

Brenna est une faiseuse-de-radio-justice-climatique en tant qu’invité et colon à Toronto. Elle a commencé en radio à CFRC 101.9 fm à Kingston, en Ontario. En Janvier 2016, Brenna a été la cofondatrice de Built Environment, un podcast qui explore l’action climatique et la résistance communautaire à la violence au Canada.

David Gray-Donald

David a commencé à faire du journalisme à travers son implication dans le mouvement climatique au Québec, publiant du contenu sur le site de la CoopMédia parce que personne d’autre n’écrivait en anglais sur ce qui se passait dans des communautés francophones. David travail en tant que rédacteur avec la Coop depuis le printemps. Vous pouvez lire ce qu’il a écrit pour la CoopMédia ici. Il a aussi déjà été publié par Briarpatch Magazine, The Tyee, et VICE.

Jon Milton

Jon a été impliqué dans plusieurs luttes sociales depuis de nombreuses années, avec une concentration sur la justice climatique et la mobilisation du mouvement étudiant, y compris la campagne contre Énergie Est et la fracturation hydraulique dans la région québécoise de Gaspésie. Jon a déjà écrit pour rabble.ca et la Coop Média. Il est présentement rédacteur de la section Opinions pour The Link, un journal étudiant à l’Université Concordia.

Nadia Kanji

Nadia est une participante et militante passionnée dans le monde de média indépendante et dans les mouvements sociaux depuis plusieurs années. Après avoir travaillé en tant que Rédactrice Adjointe à la Coop Média, Nadia est devenue réalisatrice et membre de l’équipe de rédaction pour The Real News Network et a faite un stage en rédaction avec The Nation Magazine.

Merci de votre soutien continue! On aime toujours avoir de vos nouvelles. Envoyez-nous un courriel avec vos idées, histoires, et suggestions à info@mediacoop.ca et nous vous répondrons dès que possible.

Socialize:



Join the Media Co-op today. Want more grassroots coverage?

1163 words